Agencia que alarmó a Hawái con misil falso había mostrado contraseña en foto

La fotografía en cuestión fue tomada por un fotógrafo de la agencia AP, y en ella se ve a un empleado de la Agencia de manejo de emergencias de Hawái cuando posaba delante de un conjunto de monitores, informa Business Insider. Lo que en ese momento nadie observó era que en las pantallas había unos papelitos (popularmente conocidos como ‘post-its’) en los que había unas contraseñas.

Esta es la imagen, que se viralizó después de la alerta emitida el sábado:

A password for the Hawaii emergency agency was inadvertently published in an @AP photo in July 2017 after being written on a post-it note. https://t.co/nQSzg8rX3q pic.twitter.com/No2ECUXOQy

Hay que aclarar que el detalle del papelito no tiene nada que ver con la alarma del sábado, que les informó a los hawaianos sobre un supuesto ataque con un misil nuclear. De hecho, no se sabe aún la función de esa contraseña. Además, la propia agencia ha dicho que la alarma se emitió debido a un error humano, y no a una violación de sus sistemas.

El portal Honolulu Civil Beat publicó en sus redes sociales una fotografía que explica dicho error:

This is the screen that set off the ballistic missile alert on Saturday. The operator clicked the PACOM (CDW) State Only link. The drill link is the one that was supposed to be clicked. #Hawaiipic.twitter.com/lDVnqUmyHa

— Honolulu Civil Beat (@CivilBeat) 16 de enero de 2018