“En RCN no cumplieron, cambiaron el programa sin avisarme, no viajaron a Rusia. Los estaba esperando, debían ir el 15 de enero, no viajaron, se acabó el contrato y yo tenía otros compromisos laborales con FOX”, señaló la rusa en una charla con sus seguidores a través de Instagram.

“Ellos no cumplieron, no viajaron, se acabó el contrato y ya”, reafirmó.

Tatiana Dankova presenta cápsulas en las que muestra la cultura rusa y cómo se prepara el país para el Mundial. También entrevista hinchas latinos y en RCN hizo algunos de informes en lugares típicos de Colombia.

El artículo continúa abajo

Sin embargo, sus apariciones quedaron de lado y ella así lo concluyó: “Al final, viajaron con otra chica colombiana y cambiaron el proyecto”.

En video, las palabras de Dankova: