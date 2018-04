Y es que según la publicación inventada, el famoso no pudo ingresar a ‘Donde Ezequiel’, con unos amigos y familiares, por un supuesto acto de racismo, pues la persona encargada de la seguridad del lugar expresó: ‘En este bar no entran negros’.

“Una de las productoras le contó discretamente al dueño quién era el invitado, a lo que, según testigos, respondió: ‘Yo sé quién es Will Smith. Me refiero es al resto de negros que vienen con él’. El actor se vio muy molesto, pero no enfrentó al dueño”, escribió Actualidad Panamericana.

Luego, la publicación continuó haciendo referencia al caso inventado del actor para hablar de otros que de verdad sí han pasado en varias ciudades del país relacionados con el famoso ‘Usted no sabe quién soy yo’ y la discriminación en sitios por la reserva de admisión.

“Inmediatamente, el numeroso grupo de Hollywood se dirigió en taxi a una casa privada, para evitar convertir el hecho en un nuevo caso de ‘usted no sabe quién soy yo’. En los últimos años han sido noticia varios casos en bares y restaurantes de Cartagena y Bogotá en los que se ha impedido el ingreso a personas de raza negra, argumentando la reserva del derecho de admisión”, señaló el portal, y puntualizó: