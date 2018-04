Las pruebas para esta famosa pareja salieron, al azar, de unos papeles que usaron en un juego que hicieron y todas estaban relacionadas con tatuajes. Mientras Melina tuvo grabarse el nombre de su novio y tatuarse el cuello, a Mateo le tocó mandarse a hacer dos diseños en su piel, al tiempo, uno en la espinilla y otro en el brazo.

“Toca que sea así como difícil de leer”, dijo la presentadora cuando supo que debía tatuarse Mateo en el brazo, y después añadió que solo se pondría ‘Mate’, por lo que su novio manifestó: “Cómo que ‘Mate’, ¿sin la ‘O’?

“Sin la ‘O’, porque así como tu tienes ‘Meli’ [en el brazo] y yo te digo ‘Mate’, pues ‘Mate’, que en realidad va siendo como un ‘mate’ de compañero en inglés. Entonces, tiene un doble significado espectacular”, le respondió Melina.

En ese momento, además, Mateo le preguntó al tatuador: “¿Qué pasa cuando uno se tatúa el nombre de su pareja?”, y la respuesta fue: “La verdad, dicen que van a terminar”.

Pese a esa afirmación, la pareja siguió firme cumpliendo las pruebas.

Así pasaron varios minutos hasta que Melina mostró que había cumplido su reto y dejó ver sus tatuajes de ‘Mate’ —mientras le decía a su novio: “Con mucho amor, de mí para ti. Te amo […] La palabra ante todo. ¡Ay, Dios mío! Mateo no haga que me arrepienta de haber hecho esto, oyó— y el del cuello, con la frase “Certeza absoluta” —“que quería hace mucho y tiene que ver con confiar en los planes perfectos que el universo tiene para uno, no dudar, no miedos, no angustias; solo soltar y confiar”, explicó la famosa.

Los tatuajes de Melina pueden verse desde el minuto 6:36 de este video que la pareja subió a su canal de YouTube. Por su parte, los retos de Mateo, donde él expresó su dolor cuando le hicieron los dos tatuajes al tiempo, se pueden apreciar desde el minuto 7:26.