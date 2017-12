Baile de Martina 'la Peligrosa' es sensación por sus movimientos de cadera

La grabación la compartió Martina en su cuenta de Instagram, donde más de un seguidor suyo ha quedado boquiabierto con su baile y su figura.

Por lo menos así se lee en los comentarios de la publicación, donde le han escrito cosas como: “Baila que da miedo, divina”, “¡¡Genial!! Y lo difícil que es partir así la cadera”, “Ufff, qué movimientos tan ensoñadores 😍”, “¡Uy, ese baile está muy vacilao!”, “Qué cinturita… y cómo bate la caderita, niña”, “Así se espantan las malas vibras, bailando”, “A mi me encantó el bailao, la ropa, la jarra y la cara”, “¡Mija, tú bailas mucho! O sea, qué descaro el que diga lo contrario @martinalapeligrosa, ¡y si así bailas con gripa, imagínate tú!”, “Yo querer bailar así, ¿me enseñas ” y “¡Wow, qué abdomen!”.

Y es que en la escena, Martina ‘la Peligrosa’ mueve su cuerpo al ritmo de la canción ‘Go down’ de Yemi Alade, mientras luce un pantalón que le llega hasta la rodilla y una blusa corta que deja al descubierto su abdomen.

Este enérgico baile lo hizo la artista pese a que estaba enferma, como ella puso en la descripción del video: “La verdad es que me desperté ese día con maluquera de gripa y me paré a bailar porque dije: ‘¡Ni pal putas que me voy a dejar de esa vaina! Realmente me apesté horrible :( pero ¿Quién me quita lo bailao?”, señaló.

Luego, agregó unas frases para adelantarse a posibles cuestionamientos: “Boquerosos y boquerosas que van a empezar a criticarme el bailao, la ropa, la jarra, la cara, que bailo igual y que no sé qué… lo que ustedes no saben es que en la cocina se estaba haciendo el almuercito, olía más buenooooo y ¡ni les cuento como quedó! O sea, me importan un carajo. Bai 😂”.