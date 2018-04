El tema central del documental ahonda en cómo los estereotipos que muestra Apu en la serie animada creada por Matt Groening han impactado de manera racial y en las vidas de las personas de origen indio y otros países del sudeste asiático en Estados Unidos. Apu, dueño del Mini-Súper en los Simpsons, es tildado de tacaño, que trabaja demasiado y que no es capaz de hablar sin acento indio.

Precisamente su acento, interpretado con la voz de Hank Azaria, un hombre blanco, ha sido uno de los cuestionamientos que hace el documental.

El pasado domingo en Estados Unidos fue emitido el capítulo 15 de la temporada 29 de los Simpsons, titulado ‘No good read goes unpunished’ (Ninguna buena lectura queda impune), y se pudo ver la “respuesta” de la serie ante los señalamientos que hace Kondabolu en su documental.

El episodio muestra a Marge leyéndole a Lisa un libro (ficticio) llamado ‘La princesa en el jardín’, uno de los favoritos de su infancia, y durante la lectura la madre observa que se trata de un libro mucho más racista y ofensivo de lo que creía cuando era una niña. Lisa y Marge hablan de la historia en cuestión, y luego el personaje de Lisa mira directamente a ‘la cámara’ (como hablándole al televidente) y dice: “A veces, algo que comenzó hace décadas y que entonces era aplaudido y se consideraba inofensivo se convierte ahora en políticamente incorrecto. ¿Qué se puede hacer?”, y la niña deja ver junto a su mesa de noche una foto de Apu con la frase “no te enfades”.

