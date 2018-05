Hoy Dios y mi amor me permitieron conocer a mi madre, a mi guía, fue algo indescriptible, y ractifique el poder de la fe en ella. Le entregue mi vida, la de mi hija y mi amor, la de nuestras familias y amigos, y la del mundo entero. Hoy gracias a ella y a mí Dios puedo cerrar los ojos y encontrar respuestas en ellos. Quería compartir con uds uno de los días más felices de mi vida. Crean es en ellos donde está el verdadero poder para ser felices. Te amo mi amor Gracias @dimpiso21 📸 @nicoalverde

A post shared by DanielleArciniegasMartinez (@daniellearciniegasmartinez) on May 15, 2018 at 7:49pm PDT