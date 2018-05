Más enamorada y feliz que nunca! Ya los 4 juntos en casa! 👼🏻👼🏻❤️😍 los amo!!! @juankvargasmiller El tiempo de Dios es perfecto 🙏🏻 #bebeencasa #amorinfinito #felicidadtotal #amordemadre #familiacompleta

A post shared by Paola Rey (@paolareyactriz) on May 17, 2018 at 1:32pm PDT