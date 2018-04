Marulanda se suicidó un día como este domingo, pero en 2010, y en ese momento fue Azcárate una de las personas más afectadas por el intempestivo deceso de su amiga, que era una de las figuras más reconocidas de la farándula en el país. Por eso, le escribió:

“Las personas solo mueren cuando son olvidadas. Aunque es un día que no quisiera recordar, con el tiempo transcurrido durante estos ocho años he aprendido a aceptar lo inexplicable y sobre todo a respetar lo inmodificable. Las buenas amigas no se conocen, se reconocen y por eso mismo no se juzgan, simplemente se aman. Me quedaron muchas preguntas, risas pendientes, conversaciones inconclusas, tragos servidos y viajes por hacer. Aquí estoy y aquí está. Feliz silencio mi ‘Maruchanda'”.