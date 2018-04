Lo cierto es que la identidad del afortunado hombre es todo un misterio y la misma Cediel ha sido la responsable de generarlo. En la última foto que la modelo subió a esa red social se le ve alzada por un hombre, de espaldas a la cámara, y su cuerpo tapa el rostro de él.

A la imagen, Jessica le añadió el siguiente texto: “All you need is love..” (Todo lo que necesitas es amor).

All you need is love…🖤🌍😳🤤 #nyc A post shared by Jessica Cediel (@jessicacedielnet) on Apr 22, 2018 at 2:47pm PDT

Esa publicación de Cediel se complementa con un video que ella publicó en la sección de historias de Instagram y que fue grabado por un hombre que la trató de “amor”.

Ya desde hace tres semanas, cuando estaba celebrando su cumpleaños, la presentadora había dado de qué hablar con una historia que publicó y mostraba a un hombre de espaldas con el texto: “MÍO, mi sorpresa”, acompañado de muchos corazones y emoticones de enamorada.

Las recientes publicaciones de Jessica hacen pensar que se le acabó la soltería y solo resta esperar el momento en el que decida dar a conocer el rostro de su nuevo novio.