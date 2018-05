Homero Simpson como la novia, la cara de Victoria Beckham viendo la atención que recibe su esposo David Beckham y otras burlas quedan para el recuerdo de una de las bodas más importantes de la historia de la realeza británica.

Definitivamente este es EL MEME de la boda 😂😂😂 #RoyalWedding pic.twitter.com/xUgLQ2ZJ2d — BE THERE OR BE SQUARE ❤️ (@WalkInTheSun24) May 19, 2018

Yo cuando veo que el camarero viene con mi postre. #RoyalWedding pic.twitter.com/t2B9JoojAh — Cirα. (@Ciritss) May 19, 2018

la boda está inspirada en Harry Potter #RoyalWedding pic.twitter.com/zcPg25usx3 — ce -10 (@90saitaia) May 19, 2018

Tu cara cuando sabes que tu marido va a tener mas likes que tu #RoyalWedding #BodaHarryYMeghan#HarryandMeghan pic.twitter.com/k8RxsXABHw — Ana Martínez (@anamartig) May 19, 2018

Cuando me doy cuenta de que todos mis exs están felices, casándose o viajando y yo sigo aquí “alejándome de la gente tóxica” #RoyalWedding pic.twitter.com/GahPSlgaNp — John Seis (@John_Seis) May 19, 2018

Cuando todos atienden en clase pero tú estás más aburrido que una mona. #RoyalWedding pic.twitter.com/8w7qnRiBlo — Edward VIII Windsor (@DuqueWindsor) May 19, 2018

“Todos somos el niño que carga el velo de Meghan”

“El vestido de Poppa Middleton es como la lata del tea Arizona”

Pippa’s dress looks like the Arizona iced tea can #RoyalWedding pic.twitter.com/pZCHVqNXYD — Sarah Rogers (@sarahnrogers) May 19, 2018

“Yo, viendo la boda real esta mañana”