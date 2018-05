[Alerta de ‘spoilers’. Si aún no has visto la película, te recomendamos no leer esta nota]

Al final de la cinta, Thanos se sale con la suya y termina eliminando a la mitad de la población del universo, incluidos los Avengers… sí, no eran tan indestructibles como siempre los pintaron.

Pero, a pesar de ver una de las pérdidas humanas más grandes de la historia de las películas, la escena que más conmovió y se volvió objeto de burla fue en la que Spiderman (El hombre araña) le dice a Tony Stark (Iron Man):

“Señor Stark, no me estoy sintiendo bien” y luego empieza a desaparecer lentamente mientras dice “No me quiero ir, señor Stark”.

Estos son algunos de los memes inspirados en el momento y en el final que tienen varios de los superhéroes:

-Voy a estudiar.

Señor Stark, no me estoy sintiendo bien.

mr. stark i dont feel so good pic.twitter.com/ppaM7XkgIY — Diego (@Felizardizzle) May 3, 2018

Nombra al dúo más icónico, yo esperaré

name a more iconic duo. i’ll wait pic.twitter.com/1FN2NmVUj7 — mr stark… i dont feel so good… (@daoraale) May 3, 2018

Señor Stark, no me estoy sintiendo bien

"Mr. Stark, i dont feel so good." pic.twitter.com/AqiLa3yF8t — Bulu Bulu Kehidupan (@ulat_bulu_bulu) May 3, 2018

mr. stark i dont feel so good pic.twitter.com/PT88nn7e3c — ★.* kUNT+ *.★ (@imsuchafob) May 7, 2018

Gigi, no me estoy sintiendo bien.

“Gigi, I dont feel so good” pic.twitter.com/oazd2xuYAP — Fahad Hassan 🐸 (@_fahadii) May 7, 2018

Señor Zidane, no me estoy sintiendo bien.

mr zidane, i dont feel so good………… pic.twitter.com/oDzp3Kt39d — anna (@marcoasrensio) May 7, 2018

No me estoy sintiendo bien señor Fortnite

I dont feel so good Mr. Fortnite pic.twitter.com/LQJdRxu1ax — Baron F. (@haschtronaut) May 7, 2018

Carl, no me estoy sintiendo bien.

Carl, I dont feel so good… pic.twitter.com/Ic4jzqZSuU — The Zeke (@ZekeW4) May 7, 2018

“Mi hígado: Ryan… no me siento bien”

My liver: Ryan… I dont feel so good pic.twitter.com/bP82zdREZ4 — Ryan Pugaczewski (@pugaczewski59) May 7, 2018

i dont feel so good pic.twitter.com/bBfPUM2CN8 — Big Pan (@Certified_Gh0st) May 7, 2018

