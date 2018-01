Mensajes de Lina Tejeiro por los que muchos creen que terminó con Andy Rivera

En los mensajes, compartidos en sus cuentas de Instagram, Lina no menciona a Andy, cantante de ‘Pajaritos en el aire’, y tampoco dice, directamente, que haya terminado su noviazgo con él. Sin embargo, según la lectura, “entrelíneas”, de sus seguidores estos son una clara muestra de que la actriz regresó a la soltería.

“Lo que se ve, no se pregunta”, dice una de las publicaciones de Lina, mientras en la otra relata qué le trajo el Niño Dios de lo que le pidió: “Amor, paz, sabiduría, ser una mejor persona, exactamente le pedí ABUNDANCIA ESPIRITUAL”, dijo.

“Fueron como palabras mágicas, salí a vacaciones y empecé a vivir un montón de cosas que luego les contaré y que para algunos ya es obvio. Me reuní con mi familia después de 4 años de no estar con ellos, estoy en un lugar muy bello con toda mi familia 🙏 y no estaba en mis planes estar en estas fechas aquí y con ellos. 👨‍👩‍👧 La vida me está dando una lección, y es que no siempre dar de MÁS es bueno. Pero ser una buena persona, con un corazón sano de rencores es muy bueno. Prefiero ser feliz que vivir pensando en hacerle daño a alguien, prefiero ser feliz que tener una conciencia llena de mentiras, de vacíos y de cosas que nos llevan a cometer errores. ❤️”, explicó.

“¿No es muy lógico que terminaron?”, “Lee entrelíneas, terminaron”, empezaron a comentar sus seguidores en las dos publicaciones de la actriz, y luego en otras varias fotos (subidas entre el 20 de diciembre y principios de enero) que tanto Lina como Andy subieron a sus cuentas en la red social.

“Para un entendedor pocas palabras. @andyrivera entendí el mensaje. ‘Lo que no se ve no se pregunta'”, “Terminaron […] él borró todas sus fotos con ella“, y “Qué lastima, me encantaban como pareja”, agregaron unos de sus fans, mientras otros escribían que no creían en la versión de la ruptura.

“Lo dudo […] que hayan terminado”, “Ustedes hacen una pareja espectacular… Siempre quiero verlos junticos… hasta viejitos”, “Las parejas pelean, y no por eso terminan“, manifestaron.

Hasta el momento ni Lina ni Andy han confirmado ninguna de las dos versiones. No obstante, de ser cierto que terminaron, su ruptura se habría dado días después del concierto de Bruno Mars, el cinco de diciembre en Bogotá, una de sus últimas apariciones públicas —registrada por 15 Minutos— con la que celebraron su aniversario.

A continuación aparecen las dos publicaciones de Lina por las que se especula que ya no es novia de Andy, y luego algunos de los comentarios que les han escrito a ambos al respecto.

