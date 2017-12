Hacker publicó fotos íntimas de Kate del Castillo porque ella no pagó extorsión

“El FBI ya está buscando. A mí me mandaron tres fotos, hace dos semanas, donde me extorsionan diciendo ‘quiero mucho dinero por estas fotos o las publico todas’. No hice caso”, aseguró Kate a la revista Quién.

Luego, la actriz también reveló que esas imágenes íntimas suyas que empezaron a circular este mes sí se las tomó ella, pero “no salieron de mi celular, no se las mandé a nadie […] Son fotos que yo de loca me tomo; no son para compartir. Es un robo. La mujer es la víctima. Nada nuevo”.

La actriz además recordó en el medio que este no es el único controvertido caso con el que ha tenido que lidiar en los dos recientes años, que catalogó como “durísimos” debido a que todo lo que pasa a su alrededor termina en un “ataque y escarnio público”.

“Me han tratado de denigrar de la manera más fácil siendo mujer: atacar mi moral sexual”, aseveró, mientras señaló que eso lo han hecho con el mencionado hackeo a su celular; inventándole un romance con el ‘Chapo’ Guzmán (narcotraficante mexicano), y con la demanda que le interpusieron 12 diputados “porque según ellos [en mi documental] digo que todas las actrices son putas, cuando lo que dije fue hablar de mi experiencia en Televisa”.