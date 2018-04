No podría estar más feliz y agradecida de ser Romi, parte de esta nueva generación que con muchas ganas, amor, pasión y trabajo estamos empezando a crear. Después de meses de castings, call backs y talleres intensivos, me dieron la oportunidad de conocer y ser parte de un equipo de trabajo increíble que hoy forman una familia. Estoy muy emocionada de que nos acompañen en esta aventura, una historia NUEVA Y DIFERENTE “LIKE.” Gracias de todo corazón. Nunca dejen de creer en ustedes mismos y trabajar para lograr sus sueños. Diana Pau♥️

