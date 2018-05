Seguidor de Martín Elías denuncia que busto del artista desapareció. Al parecer en las últimas horas destruyeron el pequeño monumento que había sido ubicado en la vía de San Onofre (Sucre) donde ocurrió el accidente de Martín Elías. "Ya no está la imagen del artista y también se llevaron la placa" afirma el Martinista que sorprendido, comunicó lo sucedido. Este fue uno de los lugares más visitados por seguidores del folclore el pasado mes de abril cuando se cumplió el primer aniversario del fallecimiento del hijo del Cacique.

