Eso aseguran decenas de usuarios de Instagram, que han ‘dado palo’ a la publicación, pues consideran que se excedieron editando la portada y, además, se preguntan que, si la protagonista quedó así, cómo habrán dejado a los otros famosos más bellos, entre los que están Carolina Cruz, Santiago Alarcón, Johanna Fadul, Carlos Torres y Carolina López.

“Si yo fuera la jefe créanme que esa portada no la saco. Greeicy al natural es hermosa, pero esto parece Photoshop barato y daña todo. Si así está la portada no me quiero imaginar el contenido”, escribió una persona.

“Gracias TVyNovelas por imponer un estatus de belleza irreal y falso con tantos retoques innecesarios, y menos a una mujer bella naturalmente. ¡Qué decepción que gente ‘influyente’ nos conduzca a esto!”, agregó otra.

“Yo no la reconocí., me di cuenta por los comentarios. Ella [Greeicy] es hermosa, no necesita arreglos”, “No se parece, se reconoce por los tatuajes, pero la cara completamente cambiada en vano“, indicaron una más.

Aquí la controvertida portada, y luego algunos pantallazos de las decenas de críticas que le han escrito a la publicación por excederse con el Photoshop en la foto de Greeicy que, dicen, es sobre todo evidente en la cara y el cuello.