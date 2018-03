“Prácticamente le pagan (a Arizmendi) un salario inmensísimo que, además manda a los paraísos fiscales para no pagar impuestos, insultándome todos los días”, aseguró Petro en entrevista con Vicky Dávila en W Radio.

El exalcalde de Bogotá se declaró víctima de varios periodistas en Colombia y, en el caso de Darío, asegura que nunca lo ha invitado a su programa para que pueda defenderse.

“Ni siquiera me puedo defender como persona. Entonces, yo le preguntaría a la Flip (Fundación para la Libertad de Prensa) si ha hecho un examen de un señor que es director de medios (Arizmendi), no es cualquier periodista, que lleva 6 años consecutivos tratando de destruir la imagen de Petro”, dijo.

Sobre el trato con los periodistas también dijo que, si es presidente de Colombia, dejará que haya muchos más medios de comunicación en el país y que haya prensa libre.

“Ya la prensa cada vez más es parte de la acción política, toma posición política. Por ejemplo, a mí sí me queda de todas estas experiencias con la prensa en Colombia, me queda el sinsabor de por qué yo no puedo controvertir con Darío Arizmendi, si el espectro (radial) es público, de la Nación. No tengo el derecho de defender de ese señor”, agregó Petro.

