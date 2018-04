El candidato del movimiento Mejor Vargas Lleras estuvo en el Tolima y le advirtió al otrora comandante de la columna Teófilo Forero, una de las más violentas de las Farc, que cualquier “miembro de las Farc que regrese a las disidencias pierde los beneficios”.

Vargas Lleras agregó: “Desde Chaparral, le digo al señor ‘Paisa’, quien fue el autor de mi atentado, que si tiene la sensación de irse a liderar una disidencia, lo perseguiremos sin tregua”.

5. No les es dable, mediante un reglamento, establecer etapas probatorias que no fueron previstas en el acuerdo. Se tienen que limitar a establecer la fecha de los delitos de los que se le acusa a Santrich. Es un asunto de trámite que no se puede dilatar.

