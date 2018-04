De acuerdo con el informe, los hombres y mujeres que están entre los 30 y 39 años son las que más solicitan (y acceden) a créditos de vivienda, de consumo y tarjetas de crédito.

“El único producto en el que se ve diferencia (este grupo de edad) es en microcréditos en el que 30% de su participación la tienen consumidores entre 50 y 64 años, porque es la edad común en la que se ve una mayor solicitud para financiar pequeñas empresas”, aseguró Virginia Olivella, directora senior de investigación de TransUnion Colombia, citada por el diario La República.

Para los bancos, este grupo de mayores de 30 años es considerado joven, tiene mayor estabilidad económica, es maduro y tiene ingresos estables y flujo de caja. Sumado a esto, esta población tiene un buen comportamiento de pago y no se registran, en la mayoría de los casos, altos índices de mora. (Vea también: ¿Cuánto se ganan de sueldo los curas y obispos en Colombia?)

Los resultados del informe van en línea con un análisis hecho hace varios meses por Old Mutual en el que se destacó que las inversiones no son las mismas para las personas de 25 años y 35 años. Sin embargo, el análisis de este grupo, citado por Vanguardia, evidencia que comprar vivienda ya no es el sueño máximo para los jóvenes, y, en algunos de ellos, tiene prioridad viajar por el mundo, tener un negocio propio o estudiar en otro país.

Este último análisis asegura que la mejor edad para solicitar una hipoteca es entre los 28 y 40 años.