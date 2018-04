Para la periodista María Elvira Samper, a uno de los candidatos que no le fue nada bien en el debate fue a Sergio Fajardo.

“Fajardo estuvo muy formateado. Muchas veces empezó por el dos sin haber hablado del uno; me pareció más impostado de lo que es normalmente cuando uno se sienta con él en un debate más abierto y más espontáneo. Me pareció que Fajardo no conectó”, afirmó la periodista de RCN Radio.

También dijo que Fajardo estuvo aferrado a su convicción de la educación y coincidió en el tema de la dosis mínima con Gustavo Petro.

Una opinión similar a la de María Elvira Samper la dio el periodista José Manuel Acevedo, que calificó la participación de Fajardo en el debate de Teleantioquia como “especialmente mala”.

“Colombia rica, Colombia linda. Eso es fatal”, dijo Acevedo, refiriéndose a algunas de las posturas del candidato de la Alianza Verde. “No estuvo bien Sergio Fajardo, no proponía cosas concretas”, agregó.

A su turno, el analista Jorge Restrepo dijo que Fajardo estaba muy desarticulado y no respondía lo que le preguntaban, muy confuso.

Para él, Iván Duque gana porque comunicó “muy bien” y dio una imagen de carismático.

“Germán Vargas defiende muy bien. Y me parece que el rey de los debates es Germán Vargas, lo que pasa es que como no hubo confrontación, no pudo exponer esa gran habilidad que él tiene para volver trizas a los demás”, dijo Restrepo.

Los analistas también coinciden en que Petro se vistió más de estadista que de rebelde o de provocador. Destacan que estuvo muy bien vestido, con propuestas y con una idea de no infundir miedo. (Vea también: Iván Duque no se especializó en Harvard, como dice su hoja de vida

Destacaron, además, que Duque nunca se dirigió a los demás candidatos, sino que siempre estuvo mirando a la cámara, como diciendo “mi mensaje es para el ciudadano”.

Sobre Vargas Lleras, también dijeron que parece que le hubiera gustado tener más tiempo para decir más cosas.

Para el periodista Jorge Espinosa, una de las frases que más lo puso a pensar la dio Germán Vargas Lleras y tiene que ver con la dosis mínima. Según el candidato, eso del aprovisionamiento ha dado lugar a que cualquier consumidor se convierta en narcotraficante.

“Eso me parece una afirmación muy ligera y muy grave porque no es cierto”, dijo Espinosa. “Me encantaría que nos explicaran los candidatos qué quiere decir eso de la dosis mínima, qué le cambiarían”, agregó.

Para la directora de RCN Radio, Yolanda Ruiz, lo más interesante del debate es que se dio sobre las ideas y las propuestas de los candidatos.

“Eso me parece sano para el país, que estemos escuchando y hablando de esto. Qué dicen de esos temas que interesan al país porque muchas veces la política se queda simple y llanamente en el rifirrafe de las pequeñas peleas de momento y me parece que es la hora que podamos escuchar a los candidatos hablando de esos temas que son cruciales para el país”, afirmó Ruiz.