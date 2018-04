Teniendo en cuenta que el Bayern Múnich será el rival a vencer por el Real Madrid para lograr llegar a la final de la Champions League, Zidane habló del presente del jugador colombiano y resaltó su nivel futbolístico en la temporada.

“Como todos los jugadores del Bayern seguro que James es un buen jugador que está haciendo una buena temporada. Es uno más dentro del nivel del equipo”, afirmó el exfutbolista.

Así mismo, resaltó la calidad del equipo alemán y aseguró que este año es un equipo más fuerte que el del año anterior.

“Son mejores que el año pasado, lo están demostrando cada día. Son muy sólidos, es un equipo que no recibe muchos goles, que tiene un juego muy bueno, está en buena dinámica de resultados y es un gran club. El Bayern siempre está ahí en las grandes citas. No me gusta hablar de revanchas, no pienso en el pasado solo en el presente y el futuro”.

Finalmente, Zidane admitió que para el equipo ‘bávaro’ está semifinal sí será una revancha y que posiblemente será más difícil vencerlo, que en encuentros anteriores.

“Creo que sí la tendrán (ganas de venganza). Es un equipo que está mejor este año, compite muy bien. Como club sabemos quién es y como equipo compite sin parar y nos lo va a poner muy difícil. A lo mejor más que nunca este año, seguro”, comentó.

