Sábado 14 de abril

• Liga de España: Barcelona vs. Valencia

Con: Jeison Murillo en el Valencia

Canal: Directv 610

Hora: 9:15 a.m.

• Liga de Alemania: Bayern vs. Monchengladbach

Canal: ESPN

Hora: 11:30 a.m.

• Liga de Inglaterra: Tottenham vs. Man. City

Con: Dávinson Sánchez en el Tottenham

Canal: ESPN 2

Hora: 1:45 p.m.

• Liga de Italia: Atalanta vs. Inter de Milán

Canal: FOX

Hora: 1:45 p.m.

• Liga de Argentina: Lanús vs. Banfield

Con: Iván Arboleda en Banfield

Canal: FOX

Hora: 1:30 p.m.

• Liga Águila: Tolima vs. Equidad

Canal: WIN

Hora: 2:00 p.m.

• Liga Águila: Jaguares vs. Chicó

Canal: WIN

Hora: 4:00 p.m.

• Liga Águila: Santa Fe vs. Once Caldas

Canal: RCN

Hora: 5:30 p.m.

• Liga Águila: Bucaramanga vs. Huila

Canal: RCN

Hora: 6:00 p.m.

• Liga Águila: Leones vs. Millonarios

Canal: WIN

Hora: 8:00 p.m.

• Liga Águila: América vs. Cali

Canal: RCN

Hora: 8:00 p.m.

El artículo continúa abajo

Domingo 15 de abril

• Fórmula 1: Gran Premio de China

Canal: FOX Premium

Hora: 1:00 a.m.

• Liga de Inglaterra: Newcastle vs. Arsenal

Canal: ESPN 2

Hora: 7:30 a.m.

• Liga de Italia: Milan vs. Nápoles

Con: Cristian Zapata en el Milán

Canal: ESPN

Hora: 8:00 a.m.

• Liga de Alemania: Schalke vs. B. Dortmund

Canal: FOX

Hora: 8:30 a.m.

• Liga de Holanda: PSV vs. Ajax

Con: Santiago Arias en el PSV

Canal: ESPN 2

Hora: 9:45 a.m.

• Liga de Inglaterra: Man. United vs. W. Bromwich

Canal: Directv 613

Hora: 10:00 a.m.

• Liga de Italia: Juventus vs. Sampdoria

Con: Juan G. Cuadrado en Juventus

Canal: FOX

Hora: 11:00 a.m.

• Liga de España: Getafe vs. Espanyol

Con: Carlos Sánchez en el Espanyol

Canal: Directv 610

Hora: 11:30 a.m.

• Liga de España: Málaga vs. Real Madrid

Canal: Directv 612

Hora: 1:45 p.m.

• Liga de Italia: Roma vs. Lazio

Canal: ESPN

Hora: 1:45 p.m.

• Liga de Francia: PSG vs. Mónaco

Canal: Directv 610

Hora: 2:00 p.m.

• Liga Águila: Pasto vs. Envigado

Canal: WIN

Hora: 2:00 p.m.

• Liga Águila: A. Petrolera vs. Medellín

Canal: WIN

Hora: 4:00 p.m.

• Liga de Argentina: River Plate vs. Rosario Central

Con: Juan F. Quintero y Rafael Santos Borré en River y Óscar Cabezas en Central

Canal: FOX 2

Hora: 3:45 p.m.

• Liga Águila: Patriotas vs. Junior

Canal: WIN

Hora: 6:00 p.m.

• Liga Águila: Nacional vs. Águilas

Canal: WIN

Hora: 8:00 p.m.