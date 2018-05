No obstante, la acción no fue discutida ni protestada como tal, ya que la jugada siguió con un avance del Barcelona, el cual desembocó con una anotación no convalidada al argentino Lionel Messi por fuera de lugar.

Mina ingresó en lugar de Gerard Piqué y fue observado desde la tribuna por los argentinos José Pékerman, técnico de la Selección Colombia, y Pascual Lezcano, yerno de Pékerman y empresario de jugadores.

La intervención de Mina se presentó en el minuto 91, cuando el encuentro iba 4-1. Posteriormente, en el 93, al caucano le rebotó el balón cuando salía del área, lo que ocasionó un contragolpe que terminó con el quinto tanto del ‘Barça’, autoría del francés Ousmane Dembele.

En video, la doble defensa de Yerry Mina: