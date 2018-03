Tras 156.3 kilómetros de recorrido, que incluyeron un puerto de montaña de primera y otro de segunda categoría, Ávila se llevó el triunfo al embalaje por encima de otros 10 rivales que llegaron con el mismo tiempo del colombiano.

Nótese la potencia en las piernas del ciclista ‘cafetero’ en el remate de la etapa:

FLYING to get us our FIRST WIN in super style. Watch @edwinavilav and his turbo drive. pic.twitter.com/YSGMzSK6PW

— IsraelCyclingAcademy (@yallaACADEMY) March 13, 2018