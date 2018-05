El belga tiene la opción de solicitar un TUE, una prescripción médica para que se le sea permitido ingerir el medicamento, sin embargo, su equipo, el Lotto Soudal, que ha promovido el ciclismo limpio, no lo ha solicitado al no ser partidario de esa práctica, según Noticias Caracol.

El ciclista podría tener complicaciones, ya que por la hinchazón es posible que su vista no sea la más favorable. No obstante, hasta ahora, Armée no ha tenido problemas durante las primeras 2 etapas de la competencia.

Previo al inicio del Giro de Italia, el corredor compartió su cara preguntándole a sus seguidores: ¿Con o sin gafas?, adjunto de una cara riendo.