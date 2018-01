Orlando Duque y Sofía Gómez iniciarán el año sumergiéndose en la helada Antártida

Después de muchos años esperando finalmente se nos va a hacer realidad este proyecto de saltar en la Antártida 🇦🇶 Con el apoyo de la @armadacolombia y @programaantarticocolombiano la primera semana de enero iniciaremos nuestro viaje. Junto con @sofigomezu @johnnydeep110 el equipo de @newworldspirits y por supuesto mi @cataduque ❤️ #ARC20deJulio #Antartida #expedicionalmirantetono

A post shared by orlandoduque (@orlandoduque) on Dec 29, 2017 at 1:37pm PST