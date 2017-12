Según Neymar, la patada de Zúñiga estuvo a 2 cms de acabar su carrera

Neymar recordó la situación vivida con el colombiano Camilo Zúñiga en una entrevista concedida al futbolista español Gerard Piqué en el programa ‘The Players Tribune’, espació en el que afirmó que después de la patada “solo lloraba en casa”.

Luego del rodillazo que recibió en su espalda, el actual delantero del PSG de Francia relató que “quería seguir jugando, pero me dolía mucho… no podía mover las piernas, no las sentía; ahí supe que no tenía cómo continuar”.

“En el hospital me dijeron que la noticia mala era que no podía jugar más en el Mundial y que la buena era que podría volver a andar” añadió.

“Por 2 centímetros el fútbol se hubiera acabado para mi”, explicó Neymar, pues la agresión le ocasionó la fractura de una vértebra.

Y cerró su comentario al respecto diciendo que en ese instante les avisó a sus familiares “y empezó toda la semana mala”.

En video, Neymar hablando del incidente con Zúñiga a partir del minuto 7:40: