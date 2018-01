Bella dedicatoria de Yerry Mina para su mamá, que está de cumpleaños

Es por eso que este 16 de enero, fecha de cumpleaños de Marianela González, su hijo Yerry le envió desde España este emotivo mensaje a través de Instagram, acompañado de un ‘carrusel’ de fotos:

“Hoy es un día muy importante para mí. Está de cumpleaños la mujer que más AMO; muchas gracias por todo lo que me has regalado. No me alcanzan las palabras para describir el amor tan inmenso que siento por ti. TE AMO, MAMÁ”