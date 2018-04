Diego Maradona, quien marcha tercero en la segunda división de Emiratos Árabes como técnico del club Al Fujairah, estuvo en Nápoles, Italia, con su nuevo nieto, Diego Matías Maradona, hijo de Diego Jr.

Sin embargo, el espacio de música y baile ‘Amici’ lo invitó a una de sus emisiones, en la cual mostró sus habilidades para bailar cumbia con la modelo argentina Belén Rodríguez.

No obstante, en plena emisión estrechó la mano y hasta le dio un abrazo a un colombiano concursante en el programa de nombre Bryan.

Asi fue, la actuación de Bryan:

“Delle cicale ci cale ci cale ci cale…” Tutti in piedi è il momento di ballare un grande classico con Bryan! 😀 Per votare per lui e quindi per la Squadra Blu il codice è 02. Inviate un SMS al 477.0004 indicando il nome e/o il codice dell’allievo o della squadra. #Amici17 pic.twitter.com/uZWTbh1S2v

— Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) 21 de abril de 2018