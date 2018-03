Según la FM, Giraldo no estaría satisfecho con las ganancias que genera el equipo antioqueño, pese a que no presenta ninguna crisis financiera, y estaría negociando con intención de una futura venta. Sin embargo, aún no hay nada acordado.

Las acciones mayoritarias del Manchester City pertenecen al fondo de inversión City Football Group, que a su vez, es propietario de otros clubes a nivel mundial como el New York City FC (MLS, Estados Unidos), Melbourne City FC (Australia), Girona FC (España), Club Atlético Torque (Uruguay), entre otros.

La intención de venta del Medellín ya se venía rumorando desde hace varias semanas, sin embargo, solo se hablaba del interés de un grupo empresarial de Antioquia, según informa el medio antes mencionado.