La denuncia fue hecha por Mejía en el programa ‘La polémica’, espacio del canal WIN Sports, donde empezó diciendo que gracias a Pascual Lezcano, el volante Juan Fernando Quintero fue citado para los amistosos ante Francia y Australia.

“Quintero, ahora que está en River Plate, curiosamente aparece en la Selección y lo digo abiertamente, ahí veo la manita de Pascual [Lezcano], la misma mano que llevó a Carlos Carbonero a la Copa del Mundo [en 2014]”, indicó.

“Estoy absolutamente convencido de que en la Selección Colombia, en estos 7 años, Pascual Lezcano ha hecho negociaciones, ha metido la mano y ha ayudado a vender jugadores”, agregó.

Luego enumeró a quienes, según él, han sido negociados: “En este proceso de la Selección Colombia han habido unos llamados rarísimos y unas ventas rarísimas: la de Marlos Moreno, la de [Orlando] Berrío, la de Stefan Medina. Muchas cosas muy extrañas para que no nos digamos mentiras”.

Frente a esta acusación, César Augusto Londoño, otro de los panelistas del programa, salió en defensa del cuerpo técnico del combinado ‘cafetero’ diciendo que no hay pruebas de algo así: “Hasta que no me demuestren que Pascual Lezcano lleva jugadores por intereses particulares, no puedo creer en esa teoría”.

La discusión terminó con Mejía sugiriéndole a los televidentes que saquen sus propias conclusiones.

En video, las acusaciones de Iván Mejía a partir del minuto 25:04: