Más q un amigo fue mi padre el de esos consejos 😭😭😭 me apoyaste en Pereira y estabas muy feliz x q estaba cumpliendo todos mis sueños y ahora me dejas solos viejo che este triunfo es para ti 😭😭😭😭😭

A post shared by JORMAN CAMPUZANO (@jorman_campuzano) on Apr 24, 2018 at 8:22pm PDT