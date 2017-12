Mikel Landa le ‘canta la tabla’ a Nairo y deja claro que no será su gregario

Landa habló fuerte y claro en la última entrevista que le concedió al diario AS de España. El mejor ciclista español del momento llega al Movistar Team del colombiano luego de pasar por el Astana y el Sky como gregario de Vincenzo Nibali, Fabio Aru y Chris Froome, y no quiere cumplir ese mismo papel para Nairo.

“Ese tiempo de gregario quedó atrás. Me han parado tanto en Astana como en Sky, cuando llevaba piernas para ganar. Si me dicen que me detenga otra vez, no lo haré. Me toca perseguir mis metas”, sentenció Landa en el diálogo con el medio español.