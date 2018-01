“No es una despedida… nuestra historia jamás terminará”: Ómar Pérez a santafereños

Las palabras de Pérez, jugador de 37 años de edad, fueron plasmadas en su cuenta oficial de Instagram junto a una fotografía en la que se le ve con su esposa e hijos.

A continuación, el mensaje completo:

“Mi familia y yo queremos agradecer por los momentos hermosos que vivimos en este grandísimo club, a todos sus hinchas que nunca fallaron y estuvieron en las buenas pero sobre todo en las malas!! …con tristeza digo que ya no voy estar defendiendo este escudo pero también les aseguro que no es una despedida porque nuestra historia tuvo fecha de inicio pero jamás terminará!! Gracias Dios y la Virgen por haberme puesto en este camino porque fue una de las mejores cosas que me pasó en la vida y será imborrable!!

Siempre estarán en mi corazón!!!

ÓMAR SEBASTIÁN PÉREZ”.

Días atrás, el 10 de enero de 2018, el propio club emitió el siguiente comunicado para oficializar la no continuidad del argentino en la institución: