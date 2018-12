Curiosamente no fue la nota de las ventajas del pene grande no fue la más vista por los usuarios. Quienes aseguran que el tamaño sí importa no han explorado mucho con su sexualidad, tener un pene pequeño le da varias alternativas para que el hombre juegue y la mujer no tema ser lastimada en el acto.

Posiciones, sexo oral, masturbación, el temido sexo anal y sexo intenso, son algunas de las ventajas que tienen los hombres con un miembro pequeño.

El pene es una de las preocupaciones más frecuentes en los hombres, ya sea porque es pequeño, grande, delgado o grueso, pero siempre hay formas para mejorar la seguridad en ellos.

Un masaje en el pubis, en el perineo o un pequeño masaje en la base del pene pueden ser claves para mejorar el flujo de sangre en el pene, y así lograr mejores erecciones.