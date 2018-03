Aunque es más común escuchar que los hombres se masturban, es importante que sepas que las mujeres también lo hacen y ninguna de ellas se ha ido al infierno, pero quizá sí han regresado de él. Por esto, la experta en sexualidad Elsy Reyes mencionó lo importante que es para el ser humano masturbarse.

La masturbación no debe tomarse como una salida fácil para despejar tu mente y olvidar los problemas, debe ser una forma de disfrutarte. Cuando se usa para escapar de la realidad se vuelve un problema y no solo porque puede convertirse en un vicio, sino porque te perderás lo mejor del proceso y ahí no hay gracia, será paisaje.

Pero, como todo en exceso es malo, esta ley no exime a la masturbación, y si te pasas tu proceso de descubrimiento se puede tornar adictivo y terminarás lastimando tus genitales. No hay un número específico que diga más de 10 o 2 es mucho, pero sí es importante saber que si duele y hay heridas de por medio ya estuvo bien.

Como asegura la mexicana, esta es la vía más rápida para llegar al tan anhelado orgasmo, esto, solo si lo haces cuidadosamente y sin ningún afán, ahí está el truco.

Aquí lo importante es autoerotizarte de forma integral, como dice Reyes “conocer tu propio mapa”, en qué lugar sientes más placer, que movimientos te gustan, a qué velocidad y cuántas formas de llegar al clímax tienes, lo que a la vez le ahorrará a tu pareja mucho tiempo y podría reducir las cifras de decepción sexual.