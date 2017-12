¿Inocentada? Enfermero dice que conoce a joven de 18 años que aún es amamantado

El enfermero afirmó en su más reciente publicación haberse reunido con Francisco, o Francis, como se hace llamar, para hablar de su inusual estilo de vida.

Según lo descrito en la nota, Francis llega al sitió del encuentro, y un poco tímido se sentó a la espera de la entrevista. Lo primero que notaron es que estaba bebiendo algo a sorbos y aunque pensaron que era mate, él les aclaró que era leche materna.

Les comentó que su madre, desde que él nació, creó un banco de leche para que “su bebé” tomara mientras ella no estaba. “Es una rutina para ella, en realidad. Lo hace viendo la tele, mientras acaba de cenar, y aunque le he dicho que ya no me hace falta porque con lo que voy mamando ya es suficiente, dice que así duerme un poco mejor, porque aún hay noches que los pechos le dan pinchazos”, dijo el enfermero que le contó el joven.

Pero Francis no solo toma la leche que su mamá se extrae diariamente. También lo hace cada mañana directamente del seno antes de ir a la universidad y es igual a como cuando era un bebé. “Yo hago lo mismo de siempre. La miro desde ahí abajo, enamorado, pestañeando como cuando era bebé, mientras con el dedito voy haciendo tirabuzones con su pelo.”

Además, aseguró el enfermero que el joven le expresó que solo es amamantado en el día, pues su mamá le dice “que por las noches las tetis tienen sueño, y que se van a dormir porque están cansadas”.

El joven de 18 años, estudiante de medicina, también duerme con sus padres. Aseguró que cuando era un niño sentía que los necesitaba por sobre todas las cosas -algo totalmente normal en esa edad- pero que con el pasar de los años esa preferencia (dormir con ellos) no cambió.

En otros apartes de la entrevista se lee que el joven dejó el pañal a los 15 años y que salieron a un parque cercano donde Francis se “movía como pez en el agua con otros niños”. Aunque, segundos después, notaron que se estaba comunicado con sus padres, pidiéndoles que lo recogieran porque estaba cansado.

Dentro de la publicación se pueden ver los comentarios que los lectores dejan al respecto y aunque hay pocos, coinciden en que debe ser por el Día de los Inocentes. Ni el enfermero, ni la revista se han pronunciado al respecto.

Además, las fotografías usadas son ilustrativas, tomadas de bancos de imágenes en Internet.