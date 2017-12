'Maleja' Restrepo mostró su abdomen una semana después de tener bebé

Aunque a ‘Maleja’ no le creció mucho la barriga durante este embarazo (porque su útero crecía hacia arriba y no hacia adelante, como le explicó un médico), luego del parto su abdomen no quedó tan plano como lo tenía antes de encargar a Macarena.

Además, de acuerdo contó la actriz, tampoco se ha podido fajar porque no le han quitado los puntos.

Por eso, para recuperar su figura decidió recurrir a un té, “que es para producir más leche y es natural”, y empezó a tomar bastante agua, relató ‘Maleja’ en una historia que subió a su cuenta de Instagram, este miércoles.

Y aparentemente sus ‘tips’ le han funcionado, a juzgar por otro video que compartió en sus historias, donde exhibió su abdomen una semana después de dar a luz y agregó un mensaje en el que dijo: “Para las que me preguntan cómo va el posparto, vamos bien, miren”.

En esas imágenes se aprecia que ‘Maleja’ ya ha bajado algunos de los pocos kilos que subió en el embarazo, como se ve en esta grabación en la que se compara cómo está el abdomen de la actriz actualmente con una de las últimas imágenes de su barriga de embarazada, que publicó en la red social.