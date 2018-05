¿Yanny o Laurel? He ahí la cuestión. Las opiniones en redes sociales, especialmente en Twitter, están divididas al respecto, porque hay quienes creen que el audio dice el primer nombre. Otros, en cambio, están seguros de que es el segundo. El asunto todavía no está definido, así que todos están a tiempo de participar.

¿Usted qué escucha en este audio?

What do you hear?! Yanny or Laurel pic.twitter.com/jvHhCbMc8I — Cloe Feldman (@CloeCouture) 15 de mayo de 2018

El asunto recuerda el caso que también se tomó las redes sociales hace 3 años, cuando surgió la imagen de un vestido que muchos veían de color azul, mientras que otros creían que era blanco. Esta nueva polémica guarda cierta similitud, pero es mucho más novedosa porque es necesario afinar el oído para opinar.

guys help me out, does this dress say yanny or laurel pic.twitter.com/Tl2lfZKYBS — Alex Zalben (@azalben) 15 de mayo de 2018

El audio se ha convertido en un genuino ‘rompecocos’, al punto de que muchos usuarios, en aras de la ‘verdad’, han dejado a un lado sus deberes para hacer un análisis más minucioso del sonido y definir, por fin, si dice ‘Yanny’ o ‘Laurel’. Tal fue el caso del usuario de Twitter @EarthVessQuotes, que publicó:

you can hear both when you adjust the bass levels: pic.twitter.com/22boppUJS1 — Earth Vessel Quotes (@earthvessquotes) 15 de mayo de 2018

“Puedes escuchar ambos [nombres] cuando ajustas los niveles de los bajos”.

La disputa llegó incluso a terrenos académicos. La doctora Jody Kreiman, investigadora del laboratorio de percepción de voz de la Universidad de California, dio su opinión (salomónica) al decir que “los patrones acústicos de la pronunciación están a medio camino para las dos palabras”. Y explicó que las concentraciones de energía para la sílaba ‘Ya’ son similares a los de las sílaba ‘La’. “La ‘N’ es similar a la ‘R’; la ‘I’ es cercana a la ‘L'”, cita The New York Times.

La experta, sin embargo, dijo que eran necesarios análisis más minuciosos para llegar al meollo del asunto. Por lo pronto, todos pueden divertirse retando y discutiendo con sus amigos sobre el audio. Eso sí: hay que parar bien la oreja.