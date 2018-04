La mujer no se percató de comérsela antes de pasar por aduana y, en lugar de esto, la guardó en su bolso. Allí, agentes de Aduanas y Protección Fronteriza se lo revisaron y hallaron la fruta, informó Fox 31. Uno de ellos le preguntó si su viaje había sido caro, a lo que ella le respondió que sí sin entender la pregunta.

“Ahora le va a salir más costoso después de esta multa de 500 dólares (1’400.000 pesos)”, le contestó el agente, según el medio. Aunque ella le aseguró que la aerolínea con la que viajaba se lo había dado gratis en el avión y que olvidó sacarla de su bolso antes de pasar por aduana, el agente le mantuvo la multa.

Además de esa sanción económica, los agentes le revocaron su estado de ‘Global Entry’, la cual agiliza los trámites migratorios y aduaneros de los viajeros de bajo riesgo. A través de Twitter, Crystal confirmó esta información y, además, mostró una foto de la manzana que le causó tantos problemas. Allí se ve que aún tenía el empaque de Delta Airlines:

False. I did not enjoy the apple. Instead I received a $500 violation, had my global entry revoked (first time I’ve used it) AND I will be searched on every flight for the rest of my life 🚩#deltaforbiddenfruit #crystaltadlock #delta #applegate pic.twitter.com/ysGfTguppG

— VeganQuesoHead (@VeganQuesoHead) April 22, 2018