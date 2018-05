Talero llamó a un agente de Tránsito para pedirle que impusiera el comparendo, haciendo especial énfasis en que la ubicación de la cámara de fotomultas no era la debida, según la resolución 718 de 2018 que dicta las condiciones bajo las que deben trabajar ese tipo de carros.

Tal fue el conocimiento de las normas de tránsito que demostró el concejal que el agente de Tránsito que lo acompañó no tuvo otra opción que darle la razón e imponerle la multa al carro infractor.

Gómez Talero le pidió a una persona que lo acompañaba que grabara todo lo sucedido, para luego compartir el video en las redes sociales. La publicación del concejal fue todo un éxito y el video se viralizó durante los últimos días, alcanzando casi 1 millón de reproducciones en diferentes plataformas.

Lo hecho por Gómez Talero fue ampliamente aplaudido en las redes sociales, sobre todo por los sibateños, quienes sienten que las autoridades locales están emprendiendo, desde hace un tiempo, una persecución contra los conductores que transitan esa vía, ya que el límite de velocidad allí es de 30 kilómetros por hora.

Durante el video, el concejal explica que ese límite de velocidad es muy bajo, teniendo en cuenta el estado de la vía.

Pero no todo fue perfecto en esta historia. En entrevista con Blu Radio, Gómez Talero confirmó que la multa no ha sido subida al sistema de la entidad encargada de hacer el seguimiento del pago de la misma.

“El comparendo lo hizo en papel el sargento de Tránsito, pero hasta hoy no aparece en el sistema. Hoy, ocho días después no aparece. Nos parece gravísimo que simplemente haya sido una pantalla porque estábamos grabando y que no hayan subido eso. Esta camioneta, a la que le hicieron el comparendo, también tenía otro comparendo por mal parqueada”, le contó el concejal a esa emisora de radio.