El hombre se salió con la suya al alquilar la grúa, este viernes que pasó. Sin embargo, la dicha le duró poco porque la policía llegó al lugar y lo obligó no solo a bajarse de ella, sino también a abandonar el área, informó ESPN citando al sitio web Bir Gun.

A pesar de lo anterior, el hombre, de identidad desconocida, se hizo viral luego de que en redes se difundieran videos y fotos de su hazaña. Además, para su fortuna, su equipo ganó 5-0.

A continuación puedes ver imágenes del hombre en la grúa:

Denizlispor Fan who was band from entering the stadium hires crane to watch match from outside the stadium… Die hard fan.😀😀

cc: trollsport pic.twitter.com/2snde25XFV

— Lazy Nigerian Youths (@LazyNaijaYouths) April 29, 2018