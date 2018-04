En la imagen de la izquierda aparece un hombre atractivo, bien vestido, peinado y con una pose elegante. Entre tanto, la segunda muestra a un hombre despeinado, con postura encorvada y de un rostro con poco encanto:

this comic strip from 1921 is really relatable to this day pic.twitter.com/DXCpl923Iy — wida (@YoRHaw) April 15, 2018

La caricatura llamó la atención de miles de usuarios, y varios de ellos se animaron a decir que se trata del primer meme de la historia. Para establecer si efectivamente esa ilustración podría considerarse como tal, BBC buscó la definición de la palabra meme en el Oxford English Dictionary (Diccionario de inglés de Oxford).

Allí, el medio encontró que los memes son “imágenes, videos o textos que son copiados y difundidos por los usuarios de internet, a menudo con variaciones”. Tomando en cuenta esta definición, BBC señaló que la ilustración de 1921 no puede ser un meme por si sola.

Ante esto, el medio buscó otras ediciones de la revista ‘Wisconsin Octopus’ (donde originalmente fue publicada la caricatura) y halló otro dibujo, del que se presume fue publicado entre 1919 o 1920 y en el que aparecía el mismo formato de ‘expectativa vs. realidad’.

Al identificar que las dos ilustraciones “son variaciones del mismo estilo”, donde se utilizan cuadros comparativos y leyendas “para establecer una expectativa y contrastarla con la realidad”, BBC concluyó que la caricatura de 1921 podría “encajar en la definición” que dio el Oxford English Dictionary y que se trataría de un “meme anterior a internet”.

Además, se debe tener en cuenta que es una imagen que puede ser interpretada y modificada, y que tiene un tono burlesco. A esto se suma que usuarios de redes ya están haciendo adaptaciones de la caricatura, por lo que sí podría considerarse un meme (aunque no se sabe a ciencia cierta si se trata del primero de la historia).

A continuación puedes ver algunas variaciones:

“Si no me quisiste así, no me mereces así”.

“Tú / El chico del que ella te dice que no debes preocuparte”.

“Cuando tu mamá te compra una nueva camisa y te dice que te ves muy guapo con ella”.

When your mom buys you a new shirt and tells you you look very handsome in it pic.twitter.com/BeCvzxtsy6 — Mime Choir (@MimeChoir) 16 de abril de 2018

“Como crees que te ves con flash / Como en realidad de te ves”.