Nunca pensé en hacer esto ajjajajajajajaj. ESTO SÍ ES ROMANTICISMO ❤️ Le pido matrimonio a @_camilandreaa_ en un Transmilenio. LIKE si crees que gané en este mundial de tu corazón

A post shared by Brayan Mantilla. (@_elbrayan_) on May 16, 2018 at 6:02pm PDT