'Bienvenida' de ardilla a policía en casa donde fue a sacarla divierte las redes

La residente llamó a la policía luego de que el animal entrara por el baño a la casa y se dirigiera a la cocina a comerse unas galletas de Navidad, reportó el portal.

“Escuché música y pensé: ‘No prendí el radio’. Miré hacia afuera y la apestosa ardilla estaba comiéndose mis galletas“, dijo la señora.

Tres uniformados arribaron a su hogar para llevarse al roedor, indicó el medio.

El artículo continúa abajo

Apenas entraron a la vivienda, la ardilla se abalanzó sobre uno de ellos, que lo grababa todo con una cámara. El episodio les produjo risa.

Después, saltó encima de otro agente, de nombre Tyler Dawson, y “me golpeó en el pecho”. Enseguida, se lanzó al piso y salió del lugar.

No obstante, volvió a la casa y, eventualmente, un policía la atrapó. A él le mordió un guante, señaló el portal.

“This stinking squirrel is … eating my cookies.” A Brockport woman explains her wild encounter with this guy in her home. @13WHAM pic.twitter.com/bE1Kj3TlBq

— Carlet Cleare (@ccleare) 1 de enero de 2018