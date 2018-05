Fueron varias las novedades confirmadas por Instagram pero sin duda la más destacada es el vínculo entre la plataforma y Spotify, la cual permite compartir música directamente a las historias, sin necesidad hacer capturas de pantalla o cualquier otro proceso de terceros.

Como añade la plataforma musical en un documento, se puede compartir cualquier canción de cualquier artista solo pulsando en la opción de compartir. Además, la imagen creará un vínculo directo para que las personas que la vean puedan reproducir la canción en la ‘app’.

Starting today, you can share what you’re listening to from Spotify to Instagram Stories. 🎵 https://t.co/raDHW38Fjl pic.twitter.com/zZXyumHC1b

— Instagram (@instagram) May 1, 2018