Al parecer Facebook quiere emular lo que sucede en la popular red social conocida como Reddit, donde la popularidad de los foros o las conversaciones se da por la cantidad de votos positivos o negativos que puedan tener.

En ese sentido, sería una forma menos ‘fuerte’ de añadirle una función de ‘no me gusta’ a los ‘posts’ de los demás. La herramienta ya fue probada a principios del año y ahora ha vuelto a aparecer entre un selecto grupo de usuarios de Australia y Nueva Zelanda, como explica Mashable.

Tiene sentido que quieran implementar esto, ya que serviría para seguir la lucha contra las noticias falsas y las publicaciones malintencionadas. Sin embargo, esto podría ser de doble filo ya que es posible que los ‘trolls’ o esos usuarios que se dedican a molestar las publicaciones logren bajar contenido importante.

Como añade el mismo medio, hasta el momento y según las capturas de personas que han tenido acceso a las pruebas, la herramienta solo está habilitada para los comentarios y no para las publicaciones. Se desconoce si esta restricción se mantendrá o cambiará.

Hmmmm. Not sure I like the Upvote and Downvote feature of Facebook. Time will tell I guess. pic.twitter.com/hxvjW7HaTX

— BEN SLATER 🌀 (@iambenslater) April 29, 2018