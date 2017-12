¿Ya no se podrá ver porno gratis por Internet con el fin de la neutralidad en la red?

Precisamente, estas plataformas se pronunciaron en contra, luego de que la Comisión Federal de Comunicaciones de Estados Unidos revocara este principio.

La neutralidad en Internet consistía en obligar a los proveedores de servicios de Internet a tratar los contenidos de forma igualitaria, sin discriminar el tipo de datos. Es decir, que todos los elementos que viajaran por la red lo hicieran a la misma velocidad, desde una imagen hasta una película.

Los defensores de la neutralidad sostienen que la decisión afectará a los más pobres o pequeños empresarios, con suscripciones más caras por una mayor velocidad o el bloqueo de algunos servicios como ‘streaming’, la telefonía por Internet o los motores de búsqueda.

En el caso de Netflix y las páginas porno, los proveedores de servicios de Internet podrían llegar a cobrarles una suma importante de dinero por darle prioridad y más velocidad a sus contenidos. Lógicamente, esto representaría un aumento en los costos de los paquetes que les ofrecen a sus usuarios.

Los usuarios en Estados Unidos (primer país afectado por la medida) podrían experimentar problemas al querer acceder a este tipo de sitios o subir contenidos propios como videos y demás material audiovisual, anticipa Mashable.

Netflix y Pornnhub no se tardaron demasiado en pronunciarse en contra de la decisión de la Comisión Federal de Comunicaciones de Estados Unidos (FCC) ya que saben lo que se viene ‘cuesta arriba’ para ellos.

We’re disappointed in the decision to gut #NetNeutrality protections that ushered in an unprecedented era of innovation, creativity & civic engagement. This is the beginning of a longer legal battle. Netflix stands w/ innovators, large & small, to oppose this misguided FCC order.

— Netflix US (@netflix) December 14, 2017