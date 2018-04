El anuncio no lo ha hecho oficial la plataforma propiedad de Facebook. Sin embargo, la gente de WABetainfo (experta en filtraciones de WhatsApp) filtró la información.

Cabe recordar que actualmente la edad mínima para usar la aplicación de mensajería móvil más popular del mundo son 13 años, algo que, insistimos, no es garantizado en un 100 % y hay casos de niños usando WhatsApp en edades más tempranas.

Ahora, la idea de WhatsApp es prohibir que los menores de 16 años no se vean expuestos a amenazas relacionadas con contenido inapropiado.

“Para respetar las nuevas condiciones del servicio de WhatsApp (disponible en el futuro, a más tardar el 25 de mayo), WhatsApp solicitará que tengas al menos 16 años. Actualmente 13 el mínimo son 13 años”, dijo el portal, sin mencionar la posición oficial de la empresa.

In order to respect new WhatsApp Terms of Service (available in future, ****maybe**** no later than 25 May), WhatsApp requires you to be at least 16 years old to use their services (13 is minimum age, currently).

